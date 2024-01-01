Smart Assessor

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จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Smart Assessor เป็นผู้นำตลาดในด้านเทคโนโลยี e-portfolio ที่โดดเด่น ติดตามความก้าวหน้าตลอดเส้นทางการเรียนรู้สำหรับมาตรฐานการฝึกงาน การฝึกงาน NVQs AEB SQA หลักสูตรเชิงพาณิชย์ และอื่นๆ อีกมากมาย Smart Assessor 'พร้อมใช้งานทันที' พร้อมทั้งคุณสมบัติและมาตรฐานของกรอบการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เพื่อออกแบบหลักสูตรที่นายจ้างต้องการได้อย่างง่ายดาย ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Smart Assessor ถูกใช้โดยผู้ฝึกงาน นายจ้าง ผู้ประเมิน ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ประกันคุณภาพ และผู้จัดการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม จัดการส่วนลด 20% จากการฝึกอบรมงาน ติดตามการประเมินเกตเวย์ ขจัดพอร์ตโฟลิโอกระดาษที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบของ Ofsted แดชบอร์ด ผลงานออนไลน์ที่ได้รับรางวัลเพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้ประเมิน พี่เลี้ยง และครู เพื่อเรียนจบหลักสูตรโดยไม่ต้องใช้กระดาษ ผู้เรียนสามารถพิสูจน์ทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของตนซึ่งได้รับการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประเมินและนายจ้าง มาตรฐานนายจ้างติดตามความคืบหน้าผ่านเกตเวย์ไปยังการประเมินจุดสิ้นสุด กรอบงานติดตามความก้าวหน้าของหน่วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะสำเร็จได้ทันเวลา คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นดิจิทัล แอปออฟไลน์ ห้องประชุมเว็บอัจฉริยะ คลังหลักฐานดิจิทัล แหล่งข้อมูลออนไลน์ กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แผนการเรียนรู้เชิงโต้ตอบออนไลน์ แดชบอร์ดนายจ้าง ผู้จัดการเกตเวย์ เทมเพลตหลักสูตร แผนการสุ่มตัวอย่างการประกันคุณภาพภายใน บทวิจารณ์ เครื่องมือกำหนดตารางเวลา การสแกนทักษะ EILP แผนที่ความคืบหน้า และฟีเจอร์มากมายอีกมากมายที่จะทำให้การจัดส่งของคุณโดดเด่น

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