ซีแอตเทิล - เว็บไซต์ของรัฐบาลประจำเมืองอย่างเป็นทางการ ส่วนข้อมูลพลเมือง ธุรกิจ และผู้มาเยือน รวมถึงข้อมูลรัฐบาลเมือง Seattle Services Portal อนุญาตให้ผู้ใช้: * ตรวจสอบสถานะ ต่ออายุ ทำการเปลี่ยนแปลง ชำระเงินหรือกำหนดเวลาใบอนุญาตหรือบันทึกโดยการค้นหาตามที่อยู่หรือหมายเลขบันทึก หรือใช้แท็บ "บันทึกของฉัน" * เริ่มแอปพลิเคชันใหม่และคำขอบริการต่างๆ รวมถึง: การปรับแต่งการสร้าง; การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เสียง แท็กซี่ และบริการขนส่ง ใบรับรองการอนุมัติการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์; ใบอนุญาตการเช่าระยะสั้น ใบอนุญาตแท็กซี่และให้เช่า; ใบอนุญาตการค้าและอุปกรณ์ ใบอนุญาตจอดรถและรถบรรทุก ใบอนุญาตการใช้ถนน ใบอนุญาตการค้า การก่อสร้าง และการใช้ที่ดิน การให้ความเห็นสาธารณะ บริการพัฒนาสาธารณูปโภค ทะเบียนบ้านเช่า (RRIO); ความช่วยเหลือผู้เช่า (EDRA); ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้และการขึ้นทะเบียน... เว็บไซต์นี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกำหนดเวลาการตรวจสอบหรือการนัดหมายกับ Seattle Department of Construction and Inspections (SDCI) หรือ Seattle Department of Transportation (SDOT) หากผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าควรเลือกหมวดหมู่ใด พวกเขาสามารถไปที่หน้าดัชนีแอปพลิเคชันเพื่อดูประเภทแอปพลิเคชันที่มีอยู่ทั้งหมดที่พวกเขาสามารถเริ่มผ่านพอร์ทัลได้

เว็บไซต์: cosaccela.seattle.gov

