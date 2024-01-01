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จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

PerkSpot is the trusted platform that puts money back into your employees’ pockets. We source the most exclusive and personalized discounts, savings, and rewards that employees actually want. Our managed discount and reward experience brings it together so that it’s as easy and inexpensive as it is impactful for you.

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