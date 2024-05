ONES.com สร้างแพลตฟอร์มแบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานสูง ซึ่งสนับสนุนทีมงานและบริษัทจากทั่วทุกมุมโลกในการเปิดตัวซอฟต์แวร์ของตนได้เร็วและดีขึ้น ONES Project, ONES Wiki และ ONES TestCase ครอบคลุมวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงโครงการ จัดแนวกระบวนการ QA และจัดการความรู้ของทีม

เว็บไซต์: ones.com

