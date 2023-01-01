WebCatalog

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

ไม่ได้ติดตั้ง WebCatalog ใช่หรือไม่? ดาวน์โหลด WebCatalog

ใช้เว็บแอป

เว็บไซต์: powerbi.com

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Microsoft Power BI บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Power BI เป็นบริการวิเคราะห์ธุรกิจโดย Microsoft มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การแสดงภาพเชิงโต้ตอบและความสามารถด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพียงพอสำหรับผู้ใช้ปลายทางเพื่อสร้างรายงานและแดชบอร์ดของตนเอง

เว็บไซต์: powerbi.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Microsoft Power BI อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

บางทีคุณอาจจะชอบ

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Polymer Search

Polymer Search

polymersearch.com

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate

microsoft.com

Power Virtual Agents

Power Virtual Agents

powervirtualagents.microsoft.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Actiondesk

Actiondesk

actiondesk.io

GoodData

GoodData

gooddata.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Planner

Microsoft Planner

tasks.office.com

Microsoft Sway

Microsoft Sway

office.com

Infogram

Infogram

infogram.com

    ผลิตภัณฑ์

    การสนับสนุน

    บริษัท

    กฎหมาย

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    เราใช้คุกกี้ในการจัดเตรียมและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณยินยอมต่อการใช้คุกกี้

    นโยบายความเป็นส่วนตัว