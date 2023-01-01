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จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Metrilo ช่วยให้แบรนด์อีคอมเมิร์ซเติบโตโดยทำให้การตลาดและข้อมูลลูกค้านำไปใช้ได้จริง และมุ่งเน้นไปที่การรักษาผู้ใช้และ CLTV ที่สูงขึ้น เครื่องมือประกอบด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์ ฐานข้อมูลลูกค้า การแบ่งส่วน การตลาดผ่านอีเมล และระบบอัตโนมัติ การบูรณาการสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักๆ นั้นราบรื่น

เว็บไซต์: metrilo.com

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