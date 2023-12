"MANGA Plus by SHUEISHA" เป็นโปรแกรมอ่านมังงะอย่างเป็นทางการจาก Shueisha Inc. และวางจำหน่ายทั่วโลก เราเผยแพร่มังงะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เช่น Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถอ่านตอนล่าสุดของมังงะที่ดีที่สุดได้ฟรี ทุกวัน และพร้อมกันเมื่อออกฉายในญี่ปุ่น!!

เว็บไซต์: mangaplus.shueisha.co.jp

