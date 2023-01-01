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Maekersuite is a video pre-production platform which helps businesses to research niches and trends as well as optimise their content creation process by leveraging fine-tuned AI models to enable enhanced video script writing.

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