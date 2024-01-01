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Jovian เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรานำเสนอโปรแกรมที่เน้นการปฏิบัติจริงและเน้นอุตสาหกรรมซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพเรียนรู้ทักษะทางเทคนิค สร้างโครงการในโลกแห่งความเป็นจริง และพัฒนาอาชีพของพวกเขา นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติ สร้างโครงการแฟ้มผลงานในโลกแห่งความเป็นจริง และได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ผู้สอนของเราให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่าน Slack & Zoom นักเรียนยังสามารถเข้าถึงงานกับพันธมิตรการจ้างงานมากกว่า 200 ราย

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