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จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

ซอฟต์แวร์การจัดการท่าเรือ - ลดการทำงานล่วงเวลา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และวัดผลทุกอย่างด้วยระบบที่กำหนดค่าได้ซึ่งทีมและผู้ให้บริการของคุณจะชื่นชอบ Conduit–OpenTable สำหรับคลังสินค้า–สร้างซอฟต์แวร์สำหรับคลังสินค้าเพื่อกำหนดเวลาอัตโนมัติให้กับคนขับรถบรรทุก ทุกๆ วัน คลังสินค้าหลายแสนแห่งมีรถบรรทุกเข้าแถวรอ เนื่องจากปัจจุบันการตั้งเวลาและการเช็คอินเสร็จสิ้นโดยใช้อีเมล สเปรดชีต และกระดาษ ท่อร้อยสายทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติเพื่อช่วยให้รถบรรทุกเข้าและออกได้เร็วขึ้น และคลังสินค้าได้รับสินค้าเข้าและออกเร็วขึ้น ท่อร้อยสายง่ายต่อการผสานรวมกับระบบการขนส่งของผู้จัดส่งและการจัดการคลังสินค้า รวมถึงระบบผู้ขนส่งและนายหน้า

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