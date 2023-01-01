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FactCheck.org เป็นเว็บไซต์ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระดับของการหลอกลวงและความสับสนในการเมืองของสหรัฐฯ โดยจัดทำงานวิจัยต้นฉบับเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดและการหลอกลวง

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