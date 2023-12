ESPN (เดิมชื่อย่อสำหรับเครือข่ายรายการบันเทิงและกีฬา) เป็นช่องกีฬาเคเบิลพื้นฐานข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่ ESPN Inc. เป็นเจ้าของ โดยมี The Walt Disney Company (80%) และ Hearst Communications (20%) เป็นเจ้าของร่วมกัน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1979 โดย Bill Rasmussen พร้อมด้วยลูกชายของเขา Scott Rasmussen และ Ed Egan ESPN ออกอากาศจากสตูดิโอที่ตั้งอยู่ในเมืองบริสตอล รัฐคอนเนตทิคัตเป็นหลัก เครือข่ายยังมีสำนักงานในไมอามี นิวยอร์กซิตี้ ซีแอตเทิล ชาร์ลอตต์ และลอสแองเจลิส ปัจจุบัน James Pitaro ดำรงตำแหน่งประธาน ESPN ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2018 หลังจากการลาออกของ John Skipper เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2017 แม้ว่า ESPN จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด แต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ ESPN มากมาย . ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการรายงานข่าวที่มีอคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการโต้เถียงกับผู้ออกอากาศและนักวิเคราะห์รายบุคคล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ESPN พร้อมให้บริการแก่ครัวเรือนโทรทัศน์ประมาณ 86 ล้านครัวเรือน (93.2% ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก) ในสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากช่องหลักและช่องที่เกี่ยวข้องอีก 7 ช่องในสหรัฐอเมริกาแล้ว ESPN ยังออกอากาศมากกว่า 200 ช่อง ประเทศ. ดำเนินธุรกิจช่องระดับภูมิภาคในออสเตรเลีย บราซิล ละตินอเมริกา และสหราชอาณาจักร ในแคนาดา ถือหุ้น 20% ใน The Sports Network (TSN) และเครือข่ายในเครืออีก 5 แห่ง ในปี 2011 ประวัติศาสตร์และการเติบโตของ ESPN ได้รับการบันทึกไว้ใน They Guys Have All the Fun เป็นหนังสือสารคดีที่เขียนโดย James Andrew Miller และ Tom Shales และจัดพิมพ์โดย Little, Brown และ Company

เว็บไซต์: espn.com

