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Duolingo

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เว็บไซต์: duolingo.com

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จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Duolingo ( D(Y)OO-oh-LING-goh) เป็นแพลตฟอร์มของอเมริกาที่มีเว็บไซต์การเรียนรู้ภาษาและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงแบบทดสอบประเมินความสามารถทางภาษาดิจิทัล บริษัทใช้โมเดลฟรีเมียม สามารถเข้าถึงแอปและเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่า Duolingo จะเสนอบริการระดับพรีเมียมโดยมีค่าธรรมเนียมก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2020 เว็บไซต์และแอปการเรียนรู้ภาษาได้เสนอหลักสูตรภาษาที่แตกต่างกัน 95 หลักสูตรใน 38 ภาษา แอปนี้มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก

เว็บไซต์: duolingo.com

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