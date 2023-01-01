DandyDialer
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เว็บไซต์: dandydialer.com
เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ DandyDialer บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux
เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย
จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์
DandyDialer is a cloud-based hosted power-dialer with modern, mobile-friendly user interface. With DandyDialer, you don't need to install any software anywhere. All you need is an account with a SIP / VoIP trunk provider and we take care of the rest.
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เว็บไซต์: dandydialer.com
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