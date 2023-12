Behance (มีสไตล์เป็น Bēhance) เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Adobe ซึ่งอ้างว่า "เพื่อแสดงและค้นพบผลงานสร้างสรรค์" ธุรกิจต่างๆ เช่น LinkedIn, AIGA, Adweek และ Cooper-Hewitt, พิพิธภัณฑ์การออกแบบแห่งชาติ และโรงเรียนต่างๆ เช่น Art Center College of การออกแบบ, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) และ Maryland Institute College of Art (MICA) ได้ใช้บริการของพวกเขา ในเดือนกรกฎาคม 2561 Behance มีสมาชิกมากกว่า 10 ล้านคน

เว็บไซต์: behance.net

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Behance อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง