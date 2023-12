AMC เป็นที่ตั้งของรายการทีวีที่ได้รับความนิยมและสะเทือนใจที่สุดบางรายการ ลงชื่อเข้าใช้กับผู้ให้บริการทีวีของคุณและติดตามตอนล่าสุดและวิดีโอพิเศษจาก AMC Original Series ที่คุณชื่นชอบ ใช้ iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อออกอากาศหรือส่งไปยังโทรทัศน์ของคุณโดยตรง รายการ AMC ดั้งเดิมประกอบด้วย The Walking Dead ซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เคเบิล, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror และอีกมากมาย ผู้ให้บริการเคเบิล ได้แก่ AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity และ Verizon FiOS และอื่นๆ อีกมากมาย สมาชิก AMC Premiere สามารถเพลิดเพลินกับรายการ AMC ในฤดูกาลปัจจุบัน - ไม่มีโฆษณา ตามความต้องการ และพร้อมใช้งานในแอปพร้อมกับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ สมาชิก AMC Premiere ยังได้รับสิทธิในการเข้าถึงรายการที่เลือกก่อนหรือทั้งฤดูกาลก่อนออกอากาศ รวมถึงเนื้อหาพิเศษ เช่น ตอนพิเศษที่ขยายเพิ่ม ฉากพิเศษ ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ไม่ได้เจียระไน และอื่นๆ อีกมากมาย ตอนเต็มในฤดูกาลยังมีให้ดาวน์โหลดสำหรับการดูแบบออฟไลน์บน iPhone หรือ iPad ของคุณสำหรับสมาชิก AMC Premiere

เว็บไซต์: amc.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ AMC อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง