Amazon.com, Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่ตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน Amazon มุ่งเน้นไปที่อีคอมเมิร์ซ การประมวลผลแบบคลาวด์ การสตรีมแบบดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยี Big Four ร่วมกับ Google, Apple และ Facebook ได้รับการขนานนามว่าเป็น "พลังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก" รวมถึงแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก Amazon เป็นที่รู้จักจากการพลิกโฉมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระดับมวลชน เป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ให้บริการผู้ช่วย AI แพลตฟอร์มสตรีมมิงสด และแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์คลาวด์ โดยวัดจากรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Amazon เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดตามรายได้ ถือเป็นนายจ้างเอกชนรายใหญ่อันดับสองในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก Amazon ก่อตั้งโดย Jeff Bezos ในเมืองเบลล์วิว รัฐวอชิงตัน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 บริษัทเริ่มต้นจากการเป็นตลาดออนไลน์สำหรับหนังสือ แต่ขยายไปสู่การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ อาหาร ของเล่น และเครื่องประดับ ในปี 2015 Amazon แซงหน้า Walmart ในฐานะผู้ค้าปลีกที่มีมูลค่ามากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ในปี 2017 Amazon เข้าซื้อกิจการ Whole Foods Market ด้วยมูลค่า 13.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยเพิ่มขอบเขตการดำเนินงานของ Amazon อย่างมากในฐานะผู้ค้าปลีกทางกายภาพ ในปี 2018 Bezos ประกาศว่าบริการจัดส่งภายในสองวันอย่าง Amazon Prime มีสมาชิกทะลุ 100 ล้านรายทั่วโลก Amazon จัดจำหน่ายการดาวน์โหลดและการสตรีมวิดีโอ เพลง และหนังสือเสียงผ่าน Prime Video, Amazon Music, Twitch และบริษัทในเครือ Audible Amazon ยังมีหน่วยงานด้านการพิมพ์ ได้แก่ Amazon Publishing, สตูดิโอภาพยนตร์และโทรทัศน์, Amazon Studios และ Amazon Web Services ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น Kindle e-reader, Fire tablets, Fire TV และอุปกรณ์ Echo นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการของ Amazon ยังรวมถึง Ring, Twitch, Whole Foods Market และ IMDb ท่ามกลางข้อถกเถียงต่างๆ บริษัทถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการสอดส่องทางเทคโนโลยีมากเกินไป วัฒนธรรมการทำงานที่มีการแข่งขันสูงและมีความต้องการสูง การหลีกเลี่ยงภาษี และแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขัน

เว็บไซต์: amazon.com

