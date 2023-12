Var är min pizza? är ett skicklighetsspel i 3D där du arbetar som en vanlig pizzabud i en charmig stad. Du arbetar på Paolo's, och ditt jobb är att förbereda, baka och leverera smaskiga pizzor till dina hungriga kunder över hela stan. Flytta genom trafiken på ett försiktigt sätt för att leverera pizzorna utan att tappa någon, eller ännu värre, orsaka en olycka. Tryck försiktigt i bromsen när det behövs för att undvika hinder och farthinder. Du måste också agera snabbt för att kunna leverera maten medan den fortfarande är varm! Ju bättre pizzan och servicen är, desto fler tips får du. Och när din restaurang väl har skapat sig ett namn kan du öka ditt leveransavstånd och även köpa uppgraderingar som nya ingredienser, nya apparater, förbättringar av trailers och mer. Du kan till och med servera VIP-kunder, vilket kräver att du förbereder pizzan manuellt från grunden! Glöm inte att dela Where's My Pizza? med dina vänner och lär dig vem som är en bättre kock!Kör - Håll ned mellanslagstangenten eller vänster musknapp. Var är min pizza? skapades av Wix Games. Spela deras andra legendariska spel på Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji , och Let's RollDu kan spela Where's My Pizza? på din webbläsare utan att installera eller ladda ner gratis på Poki. Ja, du kan låsa upp många anpassningsalternativ och uppgraderingar i Where's My Pizza? till exempel nya uppgraderingar, apparater och rutter när du går vidare genom spelet.

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Where's My Pizza?. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.