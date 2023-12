Word vs Word är ett pusselspel för två spelare där du slåss mot en annan spelare i en ordbildande match. Skapa din karaktär, välj en avatar och hoppa in i en realtidsmatch mot en konkurrent. Du hittar en korsordsliknande tavla full av blandade bokstäver, och det är ditt jobb att svepa en rad bokstäver för att skapa ett ord. Ju längre ditt ord är, desto fler poäng får du. Var uppmärksam på hur många poäng varje bokstav har så att du kan göra fantastiska kombinationer! Det är bra att veta att både du och din motståndare kan använda 12 spelomvälvande power-ups som kan vara det avgörande draget för din seger eller förlust. Dessa inkluderar men inte begränsat till: att lägga till tomma geléer i mixen, lägga ihop ditt drömord eller blanda om hela brädet för att sabotera din motståndares nästa poäng. Dessa power-ups kan endast användas en gång per spel, så välj klokt och välj din favorit power-up innan din motståndare gör det! Om du gillar spel som Scrabble och Wordfeud kommer du att älska Word vs Word! Glöm inte att dela spelet med din vän och se vem som är en bättre ordsmed. Svep en rad med bokstäver för att skapa ett ord. Ju längre ditt ord är, desto fler poäng får du. Var uppmärksam på hur många poäng varje bokstav har så att du kan göra fantastiska kombinationer! Word vs Word skapades av Wix Games. De har många andra fantastiska spel på Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia och Let's Roll. Du kan spela. Word vs Word gratis på Poki.Word vs Word kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

