The Secret of Tetrapylae är ett klassiskt peka-och-klicka-spel där du tas med på ett mystiskt äventyr genom den medeltida staden Tetrapylae. Var uppmärksam på din omgivning och följ spelets berättelse för att upptäcka hemligheten med Tetrapylae. Men var försiktig! Vissa saker är inte som de verkar och du kan behöva ta några steg tillbaka för att fortsätta din resa framåt. Kontroller: Mus - Klicka Om skaparen: The Secret of Tetrapylae är skapad av Ludivorus.

