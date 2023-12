Forgotten Hill: The Wardrobe 3 är den läskiga peka-och-klicka-uppföljaren till The Wardrobe och The Wardrobe 2, utvecklad av FM Studio. Lagom till Halloween förgrenas historien till ännu ett spännande och känslosamt äventyr. Efter att ha testamenterat en snygg garderob, bosätter sig vår huvudperson och hennes familj i sitt hem, glada och hoppfulla. Men en tragisk olycka som inträffar nära garderoben gör vår karaktär desperat och ensam. Vårt jobb är att utforska de mystiska rummen i huset den här garderoben är i, och lösa pussel för att återförenas med en förlorad älskad. Det finns häften och instruktioner om hur man kommunicerar med de döda i spelet, så se till att utföra alla dessa uppgifter för att slutföra ritualen. Är du redo för ännu ett Halloweenäventyr som kommer att få rysningar längs ryggraden? Klicka på föremålen av intresse för att plocka upp dem och lagra dem i ditt lager. Därifrån kan du klicka på dem och använda dem på andra föremål eller dörrar i spelet. Fastnat? Prova ? ikon för att se om du kan få ett tips! Forgotten Hill: The Wardrobe 3 är skapad av FM Studio. De har andra fantastiska skräckspel på Poki som Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer och Forgotten Hill: Surgery. Glöm inte att spela Pixel Volley också!

