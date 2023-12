Stealing the Diamond är den tredje delen av den populära Henry Stickmin-spelserien. Hjälp Henry Stickmin att bryta sig in i ett museum och utföra ett diamantröv. Välj en av de riskabla metoderna för att få diamanten och se konsekvenserna av dina handlingar. Detta peka-och-klicka-äventyr sätter dig i en juveltjuvs skor. Du måste fatta farliga beslut i varje steg av tjuvningsprocessen. Välj rätt åtgärder för att komma undan med diamanterna! Du kan hitta alla Henry Stickman-spel på Poki att spela gratis online nu.Använd vänster musknapp för att interagera med objekt.Stealing the Diamond skapades av Puffballs United. Spela deras andra legendariska Henry Stickmin-spel på Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Infiltrating the Airship and Fleeing the Complex

