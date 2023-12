Fleeing the Complex är det femte och sista spelet i Henry Stickmin legacy-serien. I det här spelet är ditt mål att hjälpa Henry Stickmin att bryta sig ur Holding Cell B! Du kan välja att smyga förbi vakter, bryta igenom checkpoints eller ta ett vapen och slåss. Hitta nycklarna till lastbilen och kör iväg! Du kan hitta alla Henry Stickman-spel på Poki att spela gratis online nu.Använd vänster musknapp för att interagera med objekt.Fleeing the Complex skapades av Puffballs United. Spela deras andra legendariska Henry Stickmin-spel på Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond and Infiltrating the Airship

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Fleeing the Complex. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.