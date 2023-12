Snake vs Worms är ett .io-spel där du försöker bli den största ormen i en flerspelararena genom att äta pizza, hamburgare, choklad och många andra snacks och drycker. Du kommer att börja som en liten slingrande orm, och du måste äta allt du kan samtidigt som du undviker att bli uppäten själv. Sluk upp allt inklusive rester av andra spelares ormar för att bli störst! Du dör om ditt huvud stöter mot en annan orm, så se till att du aldrig rör en annan orm med huvudet först – försök få dem att slå dig istället. Du kan använda en boost för att snabbt röra dig framför andra ormar för att göra det. Glöm inte att besöka butiken eller Lucky Wheel-sidorna där du kan låsa upp många fantastiska orm- och bakgrundsskinn, och till och med skapa dina egna! Använd gärna alternativet "börja större" om du vill hoppa över nyföddstadiet. Har du den aptit som krävs för att nå toppen av topplistan i Snake vs Worms? Flytta - Flytta markören, WASD eller piltangenter Snabba upp - Vänsterklicka, mellanslagstangenten eller ShiftSnake vs Worms skapades av CrioDev. Spela deras andra spel på Poki: Javelin Fighting och Snake.is MLG EditionDu kan spela Snake vs Worms gratis på Poki.Snake vs Worms kan spelas på din dator.

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Snake vs Worms. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.