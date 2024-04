Pirates Merger är en sammanslagningssimulator där du måste välja mellan olika karaktärer för att slå samman och bygga din armé för att belägra fienden. Välj mellan dina klassiska pirater såväl som dina flygande vänner för att gå samman och bygga en oövervinnerlig armé. Styr din armé och besegra dina fiender genom strategisk positionering och rå styrka! Använd musen för att klicka och dra allierade ovanpå varandra för att slå samman dem. På mobilen är allt du gör att svepa!Pirates Merger skapas av Beedo Games. Kolla in deras andra spel på Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars och Tanko.io!

Webbplats: poki.com

