Base Defense 2 är ett tornförsvarsspel där ditt mål är att distribuera olika typer av vapen för att skydda din bas från horder av fiender. Börja med att dra dina enheter och släppa dem på spelplanen. Dina enheter kommer att attackera inkommande fiender automatiskt. Allt du behöver göra är att kontrollera ordningen och placeringen av enheterna. Du kommer att plundra de fiender du besegrar, så att du kan spendera dina intäkter på att förbättra dina enheter eller skaffa nya som skyttar, vaktposter, torn och mer. Glöm inte att uppgradera och stärka ditt försvar för ett starkare försvar! Hur många faser av fiender kan din bas överleva? Dra dina enheter och släpp dem på den markerade brickan för att placera dem. Dina enheter kommer att attackera inkommande fiender automatiskt. Om du vill uppgradera en enhet, tryck på den och använd uppgraderingsknappen i popup-menyn.Base Defense 2 skapas av Beedo Games. Spela deras andra actionfyllda strategispel på Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers och Tanko. ioDu kan spela Base Defense 2 gratis på Poki. Base Defense 2 kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

