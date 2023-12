Lands of Blight är ett actionäventyrsspel där du tar kontroll över en karaktär som automatiskt attackerar med några sekunders mellanrum, och du måste överleva de ständiga vågorna av monster. Gå helt enkelt runt i området och attackera så många monster du kan samtidigt som du försöker fly från deras koppling. Du kommer att få erfarenhet och nivå upp när du mejar ner dina otaliga fiender, liknande andra rogue-lite och rollspel. Och varje gång du går upp i nivå låser du upp en slumpmässig kraft som kommer att förändra hur du spelar spelet. Välj vilken power-up du ska få eftersom det kommer att få konsekvenser. Planera din hjältes utveckling och se till att du bara väljer de bästa krafterna för att hjälpa dig genom natten. Det finns krafter som helande, ökad attackkraft, förstorad träffradie och till och med spännande besvärjelser som eldklot och blixtnedslag. Se till att du slår på kistorna för att låsa upp överraskande utmärkelser! Kan du överleva till gryningen i Lands of Blight? Flytta - WASD eller piltangenterESC - Pausa eller återuppta Mellanslag - Acceptera valLands of Blight skapades av 7Spot Games. Spela deras andra pusselspel på Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 och Truck Loader 5Du kan spela Lands of Blight gratis på Poki.Lands of Blight kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

