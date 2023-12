Moving Truck: Bounty är ett pusselplattformsspel där du överför last till din destination utan att skada lasten. Kör från punkt A till B samtidigt som du är uppmärksam på de ojämna vägarna, miljörisker som fallande stenar, gropar och stora anordningar som antingen kan ge dig en fartökning eller få dig att spilla dina varor. Se till att hålla misstagen till ett minimum så att de inte minskar dina intäkter. Du kan till och med utföra stunts om du känner dig modig. Du kan också köpa många fantastiska föremål med pengarna du har tjänat, som en ny lackering, bilskinn, taggar, nya hjul, you name it! Glöm inte att använda Nitro för att maximera din poäng!Flytta vänster/höger - A/D eller vänster och höger piltangenter Accelerate - W eller Up ArrowNitro - Space barMoving Truck: Bounty skapades av 7Spot Games. Spela deras andra pusselspel på Poki: Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader , Truck Loader 4 och Truck Loader 5Du kan spela Moving Truck: Bounty gratis på Poki. Moving Truck: Bounty kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Moving Truck: Bounty. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.