Blockpost Legacy är ett 3D kubiskt skjutspel för flera spelare med en mängd olika spellägen och en mängd vapen. Upplev spänningen med skottlossning i realtid mot riktiga onlinespelare i roliga spel som Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only och Team Deathmatch. Dessutom kan du till och med spela roliga lägen som Infection (Zombie) och Shovel Battle. Kolla uppgiftsmenyn för att slutföra uppdrag och tjäna mer erfarenhet och power-ups. I denna actionfyllda vapenupplevelse, ju fler matcher du spelar, desto mer kommer du upp i nivå och blir bättre! Du kommer att kunna anpassa din karaktär, öppna fodral, låsa upp unika skinn och förbättra din befintliga arsenal när du går upp i nivå. Utforska en komplett arsenal som består av olika närstridsvapen, kulsprutepistoler, hagelgevär, sprängämnen, automatiska och halvautomatiska gevär, krypskyttar och mycket mer. Glöm inte att bjuda in dina vänner till ditt team och multiplicera din kraft!Flytta - WASD eller piltangenterSkjut - Vänster musknappSikta - Höger musknapp Hoppa - Mellanslag Byt vapen - Numeriska tangenterBlockpost skapades av Skullcap Studios. Spela deras andra spel på Poki: BlockpostDu kan spela Blockpost Legacy gratis på Poki. Blockpost Legacy kan spelas på din dator.

Webbplats: poki.com

