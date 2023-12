Run and Gun från Mad Pixel Ltd. är en modern twist på ett klassiskt nivåbaserat skjutspel. Ditt uppdrag är enkelt: besegra dina fiender för att nå den stora chefen och gå vidare till nästa nivå! Se till att arbeta med ditt mål eftersom du kommer att tjäna mer för varje headshot, så att du kan samla mynt för att uppgradera din rustning och vapen. Men om du missar kan ditt löp- och vapenäventyr vara över! Spela Run and Gun on Poki i din webbläsare för att uppleva detta spännande arkadspel! Kontroller: Mus/mellanslagstangent - Skjut Om skaparen: Run and Gun är skapad av Mad Pixel Ltd. De är också skaparna av Mad GunZ.

Webbplats: poki.com

