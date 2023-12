Wave är ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster och mjukvara för småföretag. Wave har sitt huvudkontor i stadsdelen Leslieville i Toronto, Kanada. Företagets första produkt var en gratis bokföringsprogramvara online designad för företag med 1-9 anställda, följt av programvara för fakturering, privatekonomi och kvittoskanning (OCR). 2012 började Wave grena sig in i finansiella tjänster, till en början med Payments by Wave (kreditkortshantering) och Payroll by Wave, följt av Lending by Wave i februari 2017 som sedan dess har upphört.

Webbplats: waveapps.com

