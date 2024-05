Vogue China

VOGUE Fashion Network och modemagasinet "VOGUE Clothing and Beauty" ägs båda av Condé Nast China. Det är en professionell modewebbplats som täcker kvartalsvis internationella modereleaser och trendtolkningar, med fokus på trendiga kläder, modekläder, skönhet och kroppsvård, hud. vård och smink, smycketillbehör och lyxvaror Den täcker stora modeevenemang, internationella modeveckor, nya produktlanseringar, kändismode, kändisfester, smyckesutställningar, klockutställningar etc. Webbplatsen har ett stort antal modebilder och videor. , som är den mest kompletta och snabbaste Presenterar innehållet i tidningen "VOGUE Clothing and Beauty".

Webbplats: vogue.com.cn

