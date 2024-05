Alternativ - Vista Social

Bitly

bitly.com

Bitly är en URL-förkortningstjänst och en länkhanteringsplattform. Företaget Bitly, Inc., grundades 2008. Det är privatägt och baserat i New York City. Bitly förkortar 600 miljoner länkar per månad, för användning i sociala nätverk, SMS och e-post. Bitly tjänar pengar genom att ta betalt för åtkomst...