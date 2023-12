X, tidigare Twitter är en onlinetjänst för sociala medier och sociala nätverk som drivs av det amerikanska företaget X Corp., efterträdaren till Twitter, Inc. Twitter är en amerikansk mikrobloggtjänst och sociala nätverkstjänst där användare publicerar och interagerar med meddelanden som kallas "tweets". Registrerade användare kan posta, gilla och retweeta tweets, men oregistrerade användare kan bara läsa dem. Användare får tillgång till Twitter via dess webbplatsgränssnitt, via Short Message Service (SMS) eller dess applikationsprogramvara för mobila enheter ("app"). Twitter, Inc. är baserat i San Francisco, Kalifornien, och har mer än 25 kontor runt om i världen. Tweets var ursprungligen begränsade till 140 tecken, men fördubblades till 280 för icke-CJK-språk i november 2017. Ljud- och videotweets förblir begränsade till 140 sekunder för de flesta konton. Twitter skapades av Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone och Evan Williams i mars 2006 och lanserades i juli samma år. År 2012 skrev mer än 100 miljoner användare 340 miljoner tweets om dagen, och tjänsten hanterade i genomsnitt 1,6 miljarder sökfrågor per dag. 2013 var det en av de tio mest besökta webbplatserna och har beskrivits som "Internets SMS". Från och med 2018 hade Twitter mer än 321 miljoner aktiva användare varje månad. Tidigare Twitter.

