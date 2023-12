Trumpia är en leverantör av online-multikanalsmarknadsföring och meddelandeprogram, som erbjuder mobil marknadsföring, e-postmarknadsföring, röstsändningar, snabbmeddelanden och marknadsföringsverktyg för sociala medier för företag, ideella organisationer och olika typer av medlemsorganisationer. Trumpia rankades på 46:e plats i mjukvaruföretag, 33:a i Los Angeles Metro Area, 80:a i topp 100 Kaliforniens företag och 515:e totalt för Inc. 5000 Lista över snabbast växande företag 2012. Under 2011 utsåg Website Magazine Trumpia till topp 3-positionen för "Top 50 Movers and Shakers in Mobile Services."Trumpia.com har sitt huvudkontor i Anaheim, Kalifornien, och ägs och drivs av DoCircle, Inc., ett Kalifornien-baserat företag.

Webbplats: trumpia.com

