Infrastructure for building AI search into your applications. Trieve combines powerful language models with tools for fine tuning ranking and relevance. Get features like dense vector semantic search, sparse vector full-text search, cross encoder re-ranker models, RAG endpoints, relevance weighting, and more in a single service.

