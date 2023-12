The Economist är en internationell veckotidning som trycks i tidskriftsformat och publiceras digitalt och fokuserar på aktuella frågor, internationellt företagande, politik och teknik. Med säte i London, ägs tidningen av The Economist Group, med kärnredaktioner i USA, såväl som i större städer på kontinentala Europa, Asien och Mellanöstern. I augusti 2015 sålde Pearson sin 50-procentiga andel i tidningen till den italienska Agnelli-familjens investeringsbolag, Exor, för 469 miljoner pund (531 miljoner dollar) och tidningen återköpte de återstående aktierna för 185 miljoner pund (206 miljoner dollar). Under 2019 var dess genomsnittliga globala tryckta upplaga över 909 476; detta, i kombination med dess digitala närvaro, uppgår till över 1,6 miljoner. Över deras sociala medieplattformar når den en publik på 35 miljoner, från och med 2016. Tidningen har ett framträdande fokus på datajournalistik och analys framför originalrapportering, till både kritik och bifall. The Economist grundades 1843 och cirkulerades först av den skotske ekonomen James Wilson för att samla stöd för att avskaffa de brittiska majslagarna (1815–46), ett system med importtullar. Med tiden expanderade tidningens bevakning ytterligare till politisk ekonomi och började så småningom publicera artiklar om aktuella händelser, finans, handel och brittisk politik. Under mitten till slutet av 1900-talet utökade den kraftigt sin layout och format och lade till åsiktskolumner, specialrapporter, politiska tecknade serier, läsarbrev, omslagsartiklar, konstkritik, bokrecensioner och tekniska funktioner. Papperet känns ofta igen på sin brandbilsröda namnskylt och illustrerade, aktuella omslag. Enskilda artiklar skrivs anonymt, utan byline, för att tidningen ska kunna tala som en gemensam röst. Den kompletteras av sin systerlivsstilstidning, 1843, och en mängd podcasts, filmer och böcker. The Economists redaktionella hållning kretsar i första hand kring klassisk, social och framför allt ekonomisk liberalism. Sedan grundandet har det stött radikal centrism, gynnat politik och regeringar som upprätthåller centristisk politik. Tidningen förespråkar vanligtvis ekonomisk liberalism, särskilt fria marknader, frihandel, fri immigration, avreglering och globalisering. Trots en uttalad redaktionell hållning ses den som att den har liten rapporteringsbias och utövar rigorös faktakontroll och strikt kopieringsredigering. Dess omfattande användning av ordlek, höga prenumerationspriser och djup täckning har kopplat tidningen till en höginkomsttagare och utbildade läsekrets, som drar både positiva och negativa konnotationer. I linje med detta hävdar den att den har en inflytelserik läsekrets av framstående företagsledare och beslutsfattare.

Webbplats: economist.com

