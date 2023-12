The Guardian är en brittisk dagstidning. Det grundades 1821 som The Manchester Guardian och bytte namn 1959. Tillsammans med sina systertidningar The Observer och The Guardian Weekly är The Guardian en del av Guardian Media Group, som ägs av Scott Trust. Förtroendet skapades 1936 för att "säkra The Guardians ekonomiska och redaktionella oberoende för all framtid och för att skydda The Guardians journalistiska frihet och liberala värderingar fria från kommersiell eller politisk inblandning". Trusten omvandlades till ett aktiebolag 2008, med en konstitution skriven för att upprätthålla för The Guardian samma skydd som byggdes in i Scott Trusts struktur av dess skapare. Vinster återinvesteras i journalistik snarare än att delas ut till ägare eller aktieägare. Chefredaktören Katharine Viner efterträdde Alan Rusbridger 2015. Sedan 2018 har tidningens huvudsakliga tidningspappersavsnitt publicerats i tabloidformat. I februari 2020 hade dess tryckta upplaga en daglig upplaga på 126 879. Tidningen har en onlineupplaga, TheGuardian.com, samt två internationella webbplatser, Guardian Australia (grundat 2013) och Guardian US (grundat 2011). Tidningens läsekrets är generellt sett på den vanliga vänstern i den brittiska politiska opinionen, och dess rykte som en plattform för socialliberal och vänsterorienterad redaktion har lett till att "Guardian reader" och "Guardianista" används som ofta nedsättande epitet för dessa. av vänsterinriktade eller "politiskt korrekta" tendenser. Täta typografiska fel under tiden för manuell sättning ledde till att tidningen Private Eye döpte tidningen till "Grauniaden" på 1960-talet, ett smeknamn som fortfarande ibland används av redaktionen för att håna. allmänhetens förtroende för specifika titlar online, fick The Guardian högst poäng för nyheter om digitalt innehåll, med 84 % av läsarna överens om att de "litar på vad [de] ser i det". En rapport från december 2018 av en undersökning från Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) uppgav att tidningens tryckta upplaga befanns vara den mest betrodda i Storbritannien under perioden från oktober 2017 till september 2018. Den rapporterades också vara den mest betrodda i Storbritannien. -Läs om Storbritanniens "kvalitetsnyhetsmärken", inklusive digitala utgåvor; andra "kvalitets" märken var The Times, The Daily Telegraph, The Independent och i. Medan The Guardians tryckta upplaga är på tillbakagång, indikerade rapporten att nyheter från The Guardian, inklusive de som rapporteras online, når mer än 23 miljoner brittiska vuxna varje månad. Den främsta bland de anmärkningsvärda "scoops" som tidningen fick var 2011 års News International-telefon -hackingskandal - och i synnerhet hackningen av den mördade engelska tonåringen Milly Dowlers telefon. Undersökningen ledde till nedläggningen av News of the World, Storbritanniens mest sålda söndagstidning och en av de mest upplagda tidningarna i historien. I juni 2013 bröt The Guardian nyheter om Obama-administrationens hemliga insamling av Verizon-telefonregister och avslöjade därefter existensen av övervakningsprogrammet PRISM efter att kunskap om det läckt till tidningen av whistlebloweren och tidigare NSA-entreprenören Edward Snowden. 2016 ledde The Guardian en utredning av Panama Papers och avslöjade dåvarande premiärminister David Camerons kopplingar till offshore-bankkonton. Den har utsetts till "årets tidning" fyra gånger vid den årliga British Press Awards: senast 2014, för dess rapportering om statlig övervakning.

Webbplats: theguardian.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till The Guardian. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.