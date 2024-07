Programvara för marknadsföring genom kanaler - Mest populära apparna Mest Populära Nyligen tillagda

Programvara för marknadsföring genom kanaler gör det möjligt för varumärken att sömlöst ansluta till sina kanalmarknadsförare, partners (som återförsäljare, agenter, distributörer och återförsäljare) och byråer för att genomföra skalbara marknadsföringsprogram. Den här programvaran underlättar installationen av anpassningsbara innehållsupplevelser för lokala marknadsförare eller kanalpartners, såväl som genomförandet av digitala marknadsföringskampanjer för varumärkets räkning. Även känd som distribuerad marknadsföringsprogramvara, erbjuder den kontinuerligt marknadsföringsstöd till kanalpartners, vilket hjälper företag att hantera varumärkesbyggande och spåra kanalprestanda. Till skillnad från partnerhanteringsmjukvara, som i första hand underlättar kommunikation och innehållsutbyte mellan företaget och dess partners, fokuserar marknadsföringsmjukvara genom kanaler specifikt på att automatisera marknadsföringsprocessen. Det tillhandahåller verktyg för att skapa kampanjer och marknadsföringsinnehåll, och därmed minska kostnaderna för företag. Marknadsförare använder denna programvara för att optimera finansieringen för lokal marknadsföring och utöka annonsering och lokala marknadsföringsbudskap genom sina distribuerade nätverk. Till skillnad från mjukvara för marknadsföringsautomatisering, som också effektiviserar marknadsföringsarbetsflöden och mäter kampanjresultat, används marknadsföringsprogramvara genom kanaler exklusivt av kanalpartners för att förstärka varumärken och öka intäkterna. Det ger varumärken större kontroll över användningen av marknadsföringsmaterial inom distribuerade nätverk samtidigt som det erbjuder partners flexibilitet att anpassa marknadsföringsinnehåll. Programvara för marknadsföring via kanaler integreras ofta med CRM-programvara, vilket gör det möjligt för partners att ladda upp potentiella kunder och ytterligare poster för marknadsföringsändamål. För att ingå i kategorin Genom-kanal marknadsföring måste en produkt: * Tillåt kanalpartner att få tillgång till marknadsföringsmaterial, tillgångar och verktyg via en automatiserad plattform. * Tillhandahålla ledningshanteringsfunktioner, inklusive vård av leads, poängsättning av leads och spårning av leads. * Hjälpa kanalpartners att implementera effektiva, skalbara och varumärkeskompatibla marknadsföringskampanjer. * Erbjud rapporteringsfunktioner för att spåra framgången för marknadsföringsprogram via kanaler, som omfattar e-postmeddelanden, evenemang, digital annonsering och andra mätvärden.