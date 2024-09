Programvara för rekryteringsplattformar - Mest populära apparna - Armenien Mest Populära Nyligen tillagda

Rekryteringsplattformar är omfattande verktyg som används av företag för att övervaka hela rekryteringsprocessen för anställda, från inledande anställning av kandidater till slutliga anställningsbeslut. Dessa plattformar effektiviserar många rekryteringsuppgifter som distribution av jobbannonser, social rekrytering, CV-hantering och ansökningsstatusspårning. Inom rekryteringsplattformar gör rekryteringsmarknadsföringsfunktioner det möjligt för rekryterare att sprida information om lediga jobb över olika kanaler, inklusive jobbbrädor, varumärkesprofilerade karriärsidor och sociala medieplattformar. Dessa plattformar hanterar även kandidatinteraktioner, odlar kandidatintresse och etablerar talangpipelines för nuvarande och framtida positioner. När kandidater skickar in ansökningar, screenar och kategoriserar sökandens spårningssystem (ATS) inom rekryteringsplattformar automatiskt kandidater baserat på innehållet i deras CV eller ansökningar. Dessa plattformar övervakar sedan utvalda sökande under efterföljande stadier av intervjuprocessen. Genom att konsolidera all rekryteringsrelaterad data förbättrar rekryteringsplattformar kandidatupplevelsen genom att tillhandahålla personliga interaktioner. De hjälper också rekryterare att upprätthålla organisationen och effektivt rikta in sig på och attrahera sökande som passar väl in i specifika jobbroller.