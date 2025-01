Lead Capture Software - Mest populära apparna - Franska Polynesien

Expandi

expandi.io

Expandi är ett LinkedIn-automatiseringsverktyg som gör att du kan nå ut till potentiella kunder på ett säkrast sätt med hjälp av en omnikanal-strategi. Med Expandi behöver du inte vara en LinkedIn-expert för att få resultat och förstärka ditt LinkedIn-spel. Kontakta dina potentiella kunder på LinkedIn eller via e-post via smarta, automatiserade sekvenser. Starta din första kampanj om 15 minuter och se resultat inom 24 timmar. Vårt uppdrag är att bli det säkraste och smartaste sättet att nå omnikanal för ditt företag. Med marknadsledande funktioner som: • Smart kampanjbyggare: med åtgärder som att rekommendera potentiella kunder och följa deras företagssida. • LinkedIn-evenemangsmöjligheter inkluderar att bjuda in ditt nätverk att gå med i ditt event eller skicka meddelanden till alla som har deltagit i eventet du är värd för. • Integration med Hyperise: möjligheten att skicka personliga bilder och gifs för att sticka ut på LinkedIn. • ... och så mycket mer Är du intresserad av att veta mer? Besök vår webbplats eller kontakta [email protected] för att starta din kostnadsfria provperiod.