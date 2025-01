Snabbmeddelandetjänster - Mest populära apparna - Filippinerna

Messenger

Facebook Messenger (allmänt känd som Messenger) är en amerikansk meddelandeapp och plattform utvecklad av Facebook, Inc. Ursprungligen utvecklad som Facebook Chat 2008, förnyade företaget sin meddelandetjänst 2010 och släppte sedan fristående iOS- och Android-appar i augusti 2011 och fristående Facebook Portal-hårdvara för Messenger-baserade samtal under fjärde kvartalet 2018. Senare har Facebook lanserat ett dedikerat webbplatsgränssnitt (Messenger.com), och separerat meddelandefunktionen från Facebooks huvudapp, vilket gör att användare kan använda webbgränssnittet eller ladda ner en av de fristående apparna. I april 2020 släppte Facebook officiellt Messenger for Desktop, som stöds på Windows 10 och macOS och distribueras på Microsoft Store respektive App Store. Användare kan skicka meddelanden och utbyta foton, videor, klistermärken, ljud och filer, samt reagera på andra användares meddelanden och interagera med bots. Tjänsten stöder även röst- och videosamtal. De fristående apparna stöder användning av flera konton, konversationer med valfri end-to-end-kryptering och att spela spel.