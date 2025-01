Generativ AI-programvara - Mest populära apparna - Rwanda

Professionalize It To Me

professionalizeitto.me

Professionalize It To Me är en webbapplikation som hjälper användare att enkelt uppgradera sina kommunikationsförmåga. Det låter användare skapa professionella meddelanden, följebrev och komplexa Excel-formler med bara några få klick. Tjänsten syftar till att effektivisera kommunikationen och spara tid för användarna. Tjänsten fungerar genom att användarna matar in lite grundläggande information om meddelandet, brevet eller formeln de behöver genereras. Användare väljer ton, språk och längd för meddelanden. För följebrev ger användarna information om rollen och företaget. För Excel-formler beskriver användare vad de behöver formeln för att beräkna. Professionalize It To Me använder sedan avancerad AI för att generera den professionella kommunikationen baserat på användarens input. AI:n är designad för att producera mänskligt, naturligt språkinnehåll.