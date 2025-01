Generativ AI-programvara - Mest populära apparna - Ryssland

Odio.ai

Odio.ai är ett innovativt verktyg som använder artificiell intelligens för att enkelt konvertera all text till ljud med ultrarealistiska röster. Det tillåter med några få klick att transkribera text till en ljudfil men också att skapa fängslande podcaster och ljudböcker för din publik! Du har ett stort urval av realistiska röster, både manliga och kvinnliga, för att perfekt förkroppsliga rösten i din text. Den innehåller mer än 900 röster på mer än 120 språk! Röster genereras med de senaste framstegen inom artificiell intelligens, vilket resulterar i högkvalitativt ljud. Drag: * Konvertera text till ljud * Skapa podcasts från text * Skapa en ljudbok från text * 900+ AI-genererade röster * Mer än 120 språk erbjuds * Lägg till flera samtalspartner * Exportera till .mp3-fil och dela länkar * Anpassningsalternativ för uttal som hastighet, tonhöjd, volym, sätt att uttala, ... Med Odio.ai kommer du att kunna omvandla alla dina texter till en ljudfil på ett ögonblick. Allt du behöver göra är att kopiera/klistra in din text, välja de röster du vill ha så exporterar verktyget automatiskt din ljudfil. Du kommer att kunna justera de minsta detaljerna i uttalet som paustider, hastighet, tonhöjd, sättet att uttala ord,... vilket gör att du kan få realistiska renderingar för att förmedla alla känslor som önskas i dina texter. Du kan också lägga till flera samtalspartner i samma projekt för att skapa en dynamisk dialog under läsningen. * Konvertera text till ljud med artificiell intelligens * Välj de röster du vill ha * Talanpassning * Inkludera flera röster i ett enda projekt * Exportera enkelt din genererade ljudfil Odio.ai låter dig, tack vare dess funktioner, skapa och vara värd för din egen podcast. Du kan komponera dina olika avsnitt från ljudet från dina texter och enkelt dela värdsidan. Odio ger dig även tillgång till ett rss-flöde, om du vill dela din podcast på en annan plattform. * Gör en podcast * Komponera avsnitt från texter som konverterats till ljud * Gå till en offentlig värdsida * Dela rss-flöde Odio låter dig också skapa böcker i ljudversion. Den här funktionen använder också artificiell intelligens för ljudtranskription för att ge dina texter liv. Du kan komponera ljudversionen av din bok kapitel för kapitel och dela den med professionell ljudkvalitet. Odio ger dig också möjligheten att lägga till en knapp med en betalningslänk på den publika sidan av din bok, om du till exempel bara vill dela ett utdrag eller erbjuda möjligheten att köpa en tryckt version,... * Skapa en ljudbok * Komponera ljudkapitel från konverterade texter * Använd realistiska röster för att läsa dina kapitel * Gå till en offentlig värdsida för din ljudbok * Lägg till en knapp för att inkludera en betalningslänk