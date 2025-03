Programvara för händelsehantering - Mest populära apparna - USA

monday.com

monday.com

Monday.com är ett projektledningsverktyg som gör det möjligt för organisationer att hantera uppgifter, projekt och teamarbete. Från och med 2020 betjänar företaget 100 000 organisationer, inklusive många icke-tekniska organisationer. I juli 2019 samlade företaget till 150 miljoner dollar, baserat på värdering på 1,9 miljarder dollar. Monday.com vann 2020 Webby Award for Productivity in the Category Apps, Mobile & Voice.