Programvara för e-handel - Mest populära apparna - Saudiarabien

EmbedSocial är en komplett användargenererad innehållsplattform för att växa och engagera sig med kunder, utan ansträngning genom att samla in och visa innehåll från nöjda kunder. EmbedSocial är utvecklat för att göra det möjligt för byråer, företag, influencers, innehållsskapare och marknadsförare att höja sin innehållsmarknadsföringsstrategi genom att generera allt deras sociala innehåll, lagra, moderera, analysera och publicera användargenererade innehållswidgets i realtid på vilken webbplats som helst. Det är en avancerad, lättanvänd plattform för att samla in, kurera, hantera och visa användargenererat innehåll (UGC) på webbplatser i form av kundrecensioner, vittnesmålsannonser, hashtag-kampanjer, socialt innehåll, etc. För att ge dig en hand i att skapa en oförglömlig användargenererad innehållsstrategi, såg EmbedSocial till att integreras med de mest populära millennials-plattformarna som Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp och YouTube, och det lägger kontinuerligt till integrationer med andra sociala nätverk. Huvudfördelar: * Bygger varumärkesmedvetenhet * Sparar tid och energi * Nivåer upp dina marknadsföringskampanjer på ett fräscht och catchy sätt * Marknadsför dina nya produkter på ett innovativt sätt * Förbättrar omvandlingsfrekvensen på dina produktsidor * Hjälper dig att nå dina annonseringsmål * Ökar dina SEO-ansträngningar * Förbättrar din e-handelsbutik och uppmuntrar köpbeslut * Få mer trafik till dina sociala mediekonton * Utökar statistik för sociala medier * Visar recensioner från riktiga människor som använder dina produkter och delar användarupplevelsen * Hjälper dig att skapa trovärdighet som en tankeledare inom onlinecommunityt * Effektiviserar ledarskap och varumärkesbudskap * Får din publik att känna sig sedd och uppskattad när du delar innehåll skapat av dem * Mer prisvärd än traditionell marknadsföring EmbedSocial innehåller en uppsättning med 5 verktyg: * Bädda in album: Ökar användargenererad innehållsmarknadsföring genom att generera UGC-innehåll som foton på sociala medier och visar dem på din webbplats i form av en engagerande widget. Lägg till köpknappar för att skapa ett köpbart album. * EmbedReviews: Uppmuntrar muntliga och sociala bevis genom att samla in produktrecensioner från Google och Yelp och bäddar in dina kundrecensioner online på vilken webbplats som helst. * EmbedFeed: Förbättrar dina UGC-kampanjer genom att visa en hel varumärkesvägg för sociala medier på vilken webbplats som helst. * EmbedForms: Underlättar ditt digitala marknadsföringsteam genom att ge dig möjlighet att skapa och skicka nöjdhetsundersökningar till kunder. * EmbedStories: Samlar dina Instagram-berättelser i form av en engagerande widget, som automatiskt synkroniseras varje gång du lägger till ett foto i din aktiva berättelse. EmbedSocial är godkänt av de stora sociala medieplattformarna för att använda UGC och generera och visa följande typ av innehåll: recensioner, foton, flöden, berättelser, feedbackformulär. Detta inkluderar integrationer med Instagram, Facebook-sidor, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp och YouTube, och fler sociala kanaler som kommer upp.