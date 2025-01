Programvara för e-handel - Mest populära apparna - Polen

Webgility

Webgility är flexibel, kraftfull e-handelsautomatiseringsprogramvara som kopplar alla dina e-handelsbutiker och marknadsplatser, kassasystem, fraktplattform och mer till QuickBooks Online, QuickBooks Desktop och NetSuite – ingen IT nödvändig. Automation synkroniserar e-handelsdata (frakt, inköp, lager, priser och mer) över dina försäljningskanaler och laddar ner redovisningsdata (skatt, kund och orderinformation) till dina QuickBooks automatiskt och säkert. Denna process eliminerar praktiskt taget tidskrävande manuell datainmatning för att minska kostsamma fel. Oroa dig aldrig för noggrannhet i bokföringen, använd nya försäljningskanaler och strategier, hitta nya kunder och sälj mer med självförtroende, i vetskap om att du kan sortera skatteintäkter över jurisdiktioner automatiskt och inte behöver lägga mer tid på orderhantering. Dessutom sammanställer Webgility all din butik, order, COGS och prestandadata på ett ställe. Lättlästa analysinstrumentpaneler ger dig djupare insikter om lönsamhet, försäljning, avräkningar och produktprestanda. Med tiden kan du analysera säsongstrender och prognostisera försäljning och lager. Granska försäljningsresultat, försäljningstrender och bäst och lägst sålda produkter efter kanal med mera. Webgility lanserades 2007. Idag är det integrationen nr 1 för QuickBooks-användare, som betjänar över 5 000 företag och bearbetar över 100 miljoner transaktioner årligen. Alla planer inkluderar gratis femstjärnigt support och onboarding. >>Spara tid och pengar<< Automatisering minskar omkostnader och arbetskostnader, så att du kan anpassa dig snabbare och fokusera på din tillväxt. >>Anslut dina e-handelssystem<< Webgility integreras med över 50 e-handelsplattformar, inklusive Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy och Wix. >>Analysera och prognostisera prestanda Dyk djupare in i lönsamhet, avräkningar och försäljningsresultat för en fullständig bild av din verksamhet. >>Eliminera manuell datainmatning<< Webgility registrerar automatiskt dina onlineinkomster, transaktioner, moms och avgifter i din redovisningsplattform. >>Håll dina böcker aktuella<< Transaktioner och utbetalningar registreras i realtid, så att dina böcker aldrig hamnar på efterkälken. >>Stäng dina böcker snabbt<< Konton matchar bankinsättningar snyggt, så att du eller din revisor kan stänga böckerna snabbt varje månad. >>Ordna skatteintäkter automatiskt<< Webgility samlar in och registrerar moms från all försäljning och organiserar den efter jurisdiktion i din redovisningsplattform för enkel arkivering. >>Sälj aldrig över lager<< Hantera prissättning och lager över dina försäljningskanaler och ditt bokföringsprogram automatiskt. >>Förbättra operativ effektivitet<< Automatisera inköp, leverans, returer, återbetalningar och andra arbetsflöden för att förbättra operativ effektivitet. >>Hantera din e-handelsverksamhet från ett ställe<< Förbättra organisationen och växla aldrig mellan försäljnings-, betalnings- och fraktplattformar igen. >>Följ efterlevnad<< Alla bokföringsposter är kompatibla och taggade, så att du enkelt kan granska och återställa ändringar. >>Samarbete med lätthet<< Dela enkelt ditt konto med din bokförare, revisor eller utlokaliserade revisionsbyrå. >>Spåra utgifter exakt<< Ta en närmare titt på marknadsplats-, betalnings- och fraktavgifter och hitta fler sätt att spara. >>Anpassa för att möta dina behov<< Anpassa dina Webgility-inställningar efter försäljningskanal med kartkontroll på fältnivå.