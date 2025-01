Programvara för meddelande om dataintrång - Mest populära apparna - Franska Polynesien

PrivIQ

priviq.com

Bygga förtroende för våra kunder, mellan dem och deras intressenter genom att tillhandahålla tydlig, koncis mjukvara för hantering av efterlevnad av datasekretess under en SAAS-modell. Intelligent efterlevnad, helt enkelt global tjänst för efterlevnad av integritetslagstiftning. Utformad: * Flerspråkig. engelska, holländska, grekiska, portugisiska, brasiliansk portugisiska * Flera lagstiftning * Samarbete * Vit märkning för kanalpartners För: * SME * Mellanklass * Företag Nuvarande bestämmelser: * EU / Storbritannien / USA / Turkiet / Sydafrika / Nigeria / Brasilien / Thailand / Kalifornien / Kenya * Oföränderlig samtyckehantering. * PCI DSS – Kontrollcheckar. * ISO27001 (2013) – Kontrollchecklistor. * CIS 8.0 IG1, IG2, IG3 – Kontrollchecklistor. * NIST 1.1 Framework – Kontrollchecklistor. PrivIQ tillhandahåller: * Datasekretess och skydd för hela organisationen * Påvisbar och proportionerlig * Medarbetarnas medvetenhet och förståelse * Styrningspolicyer * Sekretessmeddelanden * Efterlevnad inom olika områden marknadsföring, HR, IT och säkerhet, Privacy by design * Tjänsteleverantörs- och tredjepartsavtal * Ämnesåtkomstbegäran och hantering av intrång * Immutable Consent Records * Löpande granskning – veckovis / kvartalsvis / två gånger om året / årligen