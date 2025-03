Meticulous

Noggrann AI skapar och underhåller en svit av end-to-end-tester från inspelade användarsessioner. Meticulous lägger ständigt till nya tester när nya funktioner eller edge-fall introduceras, och tar bort gamla tester när de blir inaktuella - vilket säkerställer att din testsvit alltid är uppdaterad och komplett, utan några ingripanden som krävs av utvecklare. Lägg till en skripttagg till dina lokala utvecklings-, iscensättnings- och förhandsgransknings-URL-miljöer för att spela in sessioner (valfritt: spela in produktionssessioner också för ytterligare täckning). Byggd från Chromium-nivå och upp med en deterministisk schemaläggningsmotor – vilket gör det till det enda testverktyget som eliminerar flingor. Tester är kraftigt parallelliserade över ett datorkluster, vilket gör att du kan testa 1000-tals skärmar och få resultat på under 120 sekunder.