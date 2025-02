Programvara för AI-videogenerering - Mest populära apparna - San Marino

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me är ett verktyg som gör det möjligt för användare att omedelbart producera videor med digitala avatarer. Med hjälp av text-till-tal-teknik genererar Spirit Me videor med realistiska bilder, röster och uttryck. Verktyget är designat för att vara enkelt och prisvärt och erbjuder en gratis plan med tre minuters video och två aktieavatarer, samt en prenumerationsplan för en anpassad avatar för $69/månad eller $499/år. Dessutom erbjuder Spirit Me en förbetald plan med en mängd olika betalningsalternativ och avatarer för att passa individuella behov. Verktyget är idealiskt för dem som vill bli digitala influencers, skapa personliga videoannonser och engagera sina tittare. Spirit Me erbjuder även chatbotintegration och möjligheten att generera en oändlig mängd digitalt avatarinnehåll. Användare kan gå med i en e-postlista för att hålla sig uppdaterad om nyheter och erbjudanden. Sammantaget ger Spirit Me en lättanvänd och prisvärd plattform för att skapa digitala avatarvideor.